Уникальная мультимедийная выставка Хокусая проходит в Токио

В Токио проходит уникальная мультимедийная выставка, позволяющая буквально шагнуть в картины легендарного японского художника Кацусики Хокусая, передает «24KZ». С помощью современных технологий зрители могут не просто рассматривать его работы, а ощутить детали нарисованных объектов.

В Токио проходит уникальная мультимедийная выставка, позволяющая буквально шагнуть в картины легендарного японского художника Кацусики Хокусая. С помощью современных технологий зрители могут не просто рассматривать его работы, а ощутить детали нарисованных объектов.

На иммерсивной выставке в Токио зрители могут буквально погрузиться в мир японского художника Кацусики Хокусая. С помощью цифровых технологий картины оживают: специальные проекции и тактильные эффекты позволяют стать частью сцен, изображённых на гравюрах Хокусая. Тактильные пластины добавляют дополнительную реальность: шаги по пляжу, льду или шаткому мосту усиливают эффект присутствия, создавая неповторимое ощущение взаимодействия с искусством.

Хироши Цунасима, технический директор выставки:

– В этой комнате используется устройство под названием «Активный экран». Он разработан с применением тактильных технологий. Это пространство, где посетители могут погрузиться в четыре разные сцены, изображённые на картинах Кацусики Хокусая. Например, можно испытать ощущение прогулки по песчаному пляжу или наступить на краба, заставив его убежать. Технология позволяет виртуально погрузиться в мир, созданный художником, и почувствовать его на ощупь.

Хироки Инокути, визуальный художник:

– Идея не только в том, чтобы увидеть само произведение искусства, но и в том, чтобы получить опыт за рамками реального, чтобы почувствовать пейзаж, который видел Хокусай.

Кацусика Хокусай родился в 1760 году. Он вывел технику гравюры укиё-э на новые художественные высоты благодаря своему уникальному использованию цвета и динамической композиции. Изображения горы Фудзи Хокусая стали символом Японии, а его шедевр «Большая волна в Канагаве» в настоящее время украшает обратную сторону национальной купюры в 1000 иен. Его мастерство стало не только художественным, но и культурным наследием страны. После смерти Хокусая в 1849 году его гравюры стали настоящим феноменом в Европе, положив начало движению «японизм» в искусстве. Его изображения вдохновили знаменитых мастеров, включая Клода Моне и Винсента Ван Гога.

Этем Сонмез, посетитель выставки:

– Это изображение напомнило мне тот момент, когда я впервые увидел Фудзи из окна поезда. Это было настолько завораживающе, что я снова испытал тот же восторг, оказавшись здесь.

Выставка Хокусая продолжает традицию захватывающих художественных мероприятий в Токио. Посмотреть на произведения японского искусства можно до 1 июня в интерактивном музее TeamLab Planets. В 2023 году это арт-пространство приняло более 2,5 миллионов посетителей. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса как музей одного арт-коллектива с наибольшим числом посетителей в мире.

Автор: Сандугаш Байгуаныш