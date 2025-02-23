NASA отправит на орбиту телескоп для изучения возникновения Вселенной. Запуск состоится с космической базы Ванденберг в штате Калифорния, передает «24KZ».

Аппарат, весом около 500 кг, отправится в космос на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Миссия запланирована на 28 февраля и продлится два с половиной года. За это время телескоп должен собрать данные о миллиарде небесных тел и создать 3D-карту Вселенной. По словам ученых, полученная информация поможет лучше понять, что происходило в первые мгновения после Большого взрыва. Стоимость аппарата составляет порядка 500 миллионов долларов.