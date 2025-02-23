Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Панамы

Лодка с мигрантами затонула у берегов Панамы. Погиб 8-летний мальчик. Остальных 20 пассажиров удалось спасти, сообщает «24KZ» со ссылкой на Пограничную службу страны.

По предварительным данным, причиной аварии стали сильные волны в водах Гуна-Яла, вызванные плохой погодой. Мигранты направлялись в США. Этот участок – часть так называемого Дарьенского маршрута, через который мигранты из Южной Америки, в основном из Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Гаити, пытаются попасть в Америку.