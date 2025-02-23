Мужчина с ножом напал на людей во Франции

Во французском городе Мюлуз мужчина с ножом напал на прохожих возле одного из рынков. В результате погиб человек, еще пятеро получили ранения, передает «24KZ».

Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний выходец из Алжира, ранее получивший предписание о депортации. Его обязали покинуть страну, однако он этого не сделал. Также стало известно, что мужчина находился в базе данных радикальных группировок.

Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование.