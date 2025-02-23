Израиль приостановил процесс освобождения палестинских заключённых

Израиль на неопределенный срок отложил освобождение палестинских заложников, передает «24KZ».

В рамках первого этапа сделки вчера должны были выпустить еще 602 человека. Однако Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в неоднократном нарушении договора. В канцелярии Премьер-министра заявили, что перемирие приостановлено до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников без унизительных церемоний.

Накануне боевики ХАМАС выпустили на свободу шестерых израильских пленных. Это последний обмен в рамках первого этапа сделки о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января.