Массовые протесты против введения евро прошли в Болгарии

Свыше тысячи человек вышли на протест в Болгарии. Они выступают против вступления страны в еврозону и введения единой валюты, передает «24KZ».

Демонстранты забросали яйцами и краской здание представительства Европарламента и Еврокомиссии. Они пытались поджечь входную дверь офиса, но огонь быстро потушили.

Акция сопровождалась столкновениями с полицией. Пострадали 10 правоохранителей, шесть человек задержали.

Ранее Парламент Болгарии отклонил предложение о проведении референдума по вопросу перехода на евро с 2026 года. Это стало основной причиной противостояния.