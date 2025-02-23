Аргентинцы стали меньше есть говядину из-за роста цен

Говядина стала не по карману жителям Аргентины. Об этом свидетельствуют данные Торгово-промышленной палаты республики по мясу.

По данным экспертов, тенденция связана с ростом цен на продукт и экономической нестабильностью. Как аргентинцы решают проблему, выясняла корреспондент «24KZ».

Потребление курицы впервые превысило потребление красного мяса на душу населения, достигнув 49 кг. В это же время употребление говядины сократилось на 9 %, свидетельствуют данные Торгово-промышленной палаты по итогам 2024 года. Жители Аргентины сократили потребление говядины из-за роста цен и экономических трудностей.

Арасели Поррес, покупательница:

- Сейчас мне приходится чаще покупать мясо курицы, потому что говядина подорожала. Это гораздо более выгодный вариант. Из неё можно приготовить много блюд, разделив на несколько порций.

Даниэль Лопес, владелец мясной лавки:

- Продажи мяса курицы увеличились. Люди выбирают этот товар из-за цены. На сегодня за килограмм самого дешёвого говяжьего фарша покупателю нужно будет отдать почти шесть долларов. Между тем за эту же сумму можно купить до трёх килограммов курицы или два килограмма свинины. Люди очень осторожны в своих тратах. Зарплаты остаются низкими, они не поспевают за инфляцией.

На фоне этого возросли объёмы экспорта говядины. С ростом предложения на внешних рынках стоимость продукта упала сразу на 10 с лишним процентов в прошлом году.

Мигель Скьярити, президент Торгово-промышленной палаты Аргентины по мясу и производным продуктам:

- Выращивание и содержание скота требует очень серьёзных финансовых вложений. С каждым годом расходы только увеличиваются. Всё это вызывает вполне обоснованный рост цен на само мясо. Людям приходится выбирать, и выбор этот чаще не в пользу говядины.

Между тем растущий интерес к куриному мясу может свидетельствовать об изменении вкусовых предпочтений потребителей. Всё больше людей выбирают этот продукт, считая его более полезной альтернативой красному мясу.

Автор: Асель Абдыкалыкова.