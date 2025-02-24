На Солнце произошла мощная вспышка класса X

Мощную вспышку класса X зафиксировали на Солнце, передает «24KZ». Она длилась 23 минуты. Об этом сообщили в российском Институте прикладной геофизики имени Федорова. Такое же явление зафиксировали 2,5 месяца назад.

По прогнозам ученых, в этом году ожидается пик солнечной активности. На поверхности Солнца может образоваться до 115 пятен, что может спровоцировать частые магнитные бури на Земле. Они не оказывают влияния на живых существ. Явление нарушает работу радио и спутников.