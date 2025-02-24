Риск столкновений самолетов с космическим мусором растет ежегодно

С каждым годом возрастает риск столкновений самолётов с космическим мусором. Об этом заявили канадские учёные из Университета Британской Колумбии, передает «24KZ».

По их данным, вероятность попадания частей спутников и ракет в зоны активного авиасообщения больше всего в Северной Америке и Европе.

На околоземной орбите находится больше 2000 отработанных ракетных ступеней. Эти металлические конструкции весят сотни килограммов. Со временем они теряют стабильность и могут бесконтрольно входить в атмосферу. Если фрагменты не сгорают полностью, они падают на Землю, создавая угрозу для населения и авиации.

В густонаселённых регионах Северной Америки и Европы вероятность попадания обломков в зоны интенсивного авиасообщения оценивается в 26%. Об этом заявили канадские учёные одного из ведущих вузов мира – Университета Британской Колумбии. Чтобы оценить эту опасность, специалисты смоделировали распределение самолетов в небе и сопоставили его с данными о падении ракетных ступеней с орбиты. По их расчетам, обломок весом всего 1 грамм способен привести к катастрофическим последствиям, если попадет в двигатель или лобовое стекло самолета.

35% запусков ракет используют технологии управляемого возвращения

Лишь 35% современных ракетных запусков используют технологии управляемого возвращения. К ним, в частности, относятся ракеты SpaceX, заявили канадские учёные. В октябре прошлого года компания Илона Маска впервые в истории смогла вернуть первую ступень ракеты-носителя Super Heavy прямо на стартовую площадку, с которой был произведен запуск.

Однако большинство ракетных ступеней после использования бесконтрольно разрушаются, превращаясь в космический мусор. За него принято считать отходы, оставленные людьми на орбите. К ним относятся спутники, которые вышли из строя, блоки ракет-носителей, облупившиеся от них слои краски, а также предметы, которые теряют космонавты.

Обломки с орбиты: тревожные инциденты

Вероятность попадания обломков в самолеты остается относительно низкой, говорят канадские учёные. Тем не менее ситуация требует внимания.

Уже были зафиксированы случаи, когда остатки космических объектов падали вблизи жилых районов. В 2020 году фрагменты китайской ракеты Long March 5B упали на территорию Кот-д’Ивуара, разрушив несколько зданий. В 2021 году аналогичные инциденты были зафиксированы в Индийском океане.

Пока в мире не придумали эффективного способа избавиться от космического мусора. Ученые пытаются решить проблему, изменяя орбиты старых спутников, однако этот метод лишь временно снижает риски, не устраняя их полностью.

Автор: Сандугаш Байгуаныш.