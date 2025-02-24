$140 млн выплатит криптобиржа Bybit за помощь в поиске хакеров

Bybit выплатит вознаграждение за информацию о хакерах, взломавших их платформу, передает «24KZ». Криптобиржа обещает 10% от украденных средств, что составляет около 140 млн долларов.

Атака киберпреступников произошла 21 февраля. Злоумышленники вывели с платформы почти 1,5 млрд долларов, что делает этот взлом одним из крупнейших в истории. Потери превысили половину всех криптоактивов на платформе.

После случившегося гендиректор компании Бен Чжоу заверил, что резервы пользователей не пострадали и находятся в безопасности. Даже если взломщики не вернут украденные средства, биржа покроет убытки за свой счет.