Наводнение в Ботсване унесло жизни 7 человек

Семь человек погибли в результате наводнения в южноафриканской Ботсване. Среди жертв числятся трое детей, передает «24KZ» со ссылкой на телеканал TRT Africa.

Сильные ливни накрыли столицу. Там паводковые воды затопили дома. Из наиболее пострадавших районов эвакуировано уже больше полутора тысяч человек, но многие остаются в зоне бедствия, ожидая помощи. Власти временно закрыли школы и перекрыли автомобильные дороги.

Президент Ботсваны Дума Боко выразил глубокие соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство мобилизует все доступные ресурсы для оказания помощи пострадавшим и предотвращения дальнейших жертв.

Как сообщает агентство Reuters, скопление воды в некоторых пострадавших районах могло произойти из-за плохой дренажной системы.