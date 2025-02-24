Маск требует от госслужащих США отчеты о проделанной работе

Департамент эффективности государственного управления США, который возглавляет Илон Маск, потребовал от федеральных служащих отчитаться о проделанной работе, передает «24KZ».

Электронные письма с таким запросом получили сотрудники комиссии по ценным бумагам, центров по контролю заболеваний и других федеральных структур. Те, кто откажется предоставить отчет, могут считать, что добровольно ушли в отставку.

Инициатива последовала за распоряжением Дональда Трампа активизировать работу департамента. За месяц работы новое ведомство уволило более 10 тысяч человек, включая сотрудников лесной службы, министерства энергетики и других агентств, в основном находившихся на испытательном сроке.