СБР Судана объявили о создании независимого правительства

Оппозиционные Силы быстрого реагирования Судана объявили о создании независимого правительства страны, передает «24KZ». Подписание хартии состоялось в кенийской столице Найроби, сообщила местная газета Star.

Согласно документу, в Судане создадут новую армию, которая не будет вмешиваться в политическую жизнь страны, а будет бороться с терроризмом и укрепит дипломатические связи с государствами региона.

С апреля 2023 года Судан охватила гражданская война. Она вспыхнула между двумя основными фракциями военного правительства страны – Вооружёнными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Конфликт возник в результате неудавшейся попытки государственного переворота. Боевые действия нанесли ущерб инфраструктуре, общественным объектам и жилым домам. За время войны погибли 24 тысячи человек. Почти 2 млн суданцев бежали из страны.

Сулейман Сандал, член Суданского учредительного альянса:

- Эта хартия является обязательным соглашением, которое воплощает в себе стремление суданцев построить новый Судан, основанный на справедливости и равенстве всех граждан, а также на верховенстве закона. Мы полны решимости идти этим путем, несмотря на вызовы, с которыми нам предстоит столкнуться.