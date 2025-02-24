В Германии завершились досрочные выборы в бундестаг

В Германии подсчитали голоса избирателей на досрочных выборах в бундестаг, передает «24KZ».

По данным избиркома страны, победу одержала консервативная партия ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Она набрала около 29% голосов. На втором месте оказалась ультраправая партия «Альтернатива для Германии». За нее проголосовали 20% избирателей. Третьей финишировала левая социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца.

Отметим, что в выборах участвовали 29 партий. Явка избирателей составила 84%. Это самый высокий показатель за последние 35 лет.

После формирования нового состава парламента бундестаг изберет канцлера. Главный кандидат на пост – Фридрих Мерц.