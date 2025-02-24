NASA и SpaceX запустят телескоп для поиска опасных астероидов

NASA и SpaceX планируют вывести на орбиту новый телескоп, сообщает «24KZ». Он будет искать опасные для Земли астероиды.

Аппарат под названием NEO Surveyor заменит своего предшественника, который завершил миссию и сгорел в атмосфере еще в ноябре прошлого года. Новый телескоп будет исследовать космос в инфракрасном диапазоне. Это нужно для того, чтобы фиксировать астероиды, большинство из которых не отражают солнечный свет, но излучают тепло.

Особое внимание ученые уделят астероидам, размер которых превышает 140 метров, так как их падение может представлять серьезную угрозу для планеты.

Контракт NASA и SpaceX оценили в 100 млн долларов. Запуск состоится с космодрома во Флориде. Точную дату отправки телескопа в космос пока не установили.