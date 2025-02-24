Уведомления об увольнении получили 2 тысячи сотрудников USAID

Две тысячи сотрудников Агентства США по международному развитию получили уведомления об увольнении от Белого дома, сообщает «24KZ». Еще около тысячи человек отправили в оплачиваемый отпуск, передает газета New York Times.

Меры касаются только персонала, находящегося в Штатах. Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Над какими именно, информацию не уточнили.

Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск обвинил агентство в том, что оно не рационально расходовало средства, в том числе финансировало разработки биологического оружия. Позже президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ USAID на три месяца, чтобы проверить их на соответствие внешней политике страны. С 1 февраля перестал работать сайт организации, а также аккаунты в соцсетях. В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID.

По данным Reuters, администрация Трампа планирует сократить штат агентства более чем в 30 раз.