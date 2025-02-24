Церемония прощания с экс-лидером «Хезболлы» состоялась в Бейруте

В столице Ливана Бейруте простились с экс-лидером движения «Хезболла» Хасаном Насраллой, сообщает «24KZ». Траурная церемония прошла на стадионе «Камиль Шамун Спортс Сити».

В процессии приняли участие десятки тысяч человек, включая спикера парламента, членов кабинета министров и военное руководство страны.

Напомним, Хасан Насралла погиб 27 сентября прошлого года в результате израильского авиаудара по центральному штабу группировки в Бейруте. Он возглавлял «Хезболлу» более 30 лет. Полномочия Насраллы перешли к его первому заместителю – Наиму Касему.