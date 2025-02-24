21 человек погиб в результате мощного шторма в США

Число погибших в результате мощного шторма на юго-востоке США возросло до 21 человека, сообщает «24KZ». Половина из них скончались из-за переохлаждения.

Проливные дожди со снегом, вызвавшие масштабные наводнения, продолжаются вторую неделю. Больше всего пострадали штаты Кентукки, Джорджия, Западная Виргиния и Теннесси. Без электричества там остаются около 80 тысяч домов. Разрушены здания и мосты, закрыты дороги.

Идёт эвакуация. Жителей размещают в отелях, школах и церквях. Их переоборудовали под временные убежища.