Город в Бразилии уходит под землю, объявлено чрезвычайное положение

Небольшой город Буритикупу в Бразилии уходит под землю в результате обвала пород, сообщает «24KZ». Проливные дожди усугубили эрозию почвы. Ситуацию обостряет активная вырубка лесов.

Муниципальные власти объявили чрезвычайное положение. По их подсчётам, около 1200 человек рискуют остаться без жилья. В опасной зоне находятся 250 домов.

Обвал пород наблюдается в Буритикупу уже больше 30 лет. За это время под землю ушло 70 домов. Отметим, что население города насчитывает почти 55 тысяч человек.

Марселино Фариас, географ Федерального университета Мараньяо:

- Это явление считается естественным, но деятельность человека способствует его усилению. Оно происходит за счёт обширного строительства зданий, дорог, а также канализационных систем, что в конечном итоге обостряет природные процессы.