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Вакцинацию детей против полиомиелита возобновили в секторе Газа

  • 24.02.2025, 18:27
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Вакцинацию детей против полиомиелита возобновили в секторе Газа

В секторе Газа возобновилась вакцинация детей против полиомиелита. Кампания охватит больше 590 тысяч детей младше 10 лет, передает «24KZ».

Координировать её будут сотрудники ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ. Вакцинировать решили после того, как полиовирус был обнаружен в пробах сточных вод в анклаве.

По данным экспертов, почти 90% территории сектора Газа заражены вирусом. Ситуацию усугубляют переполненность в лагерях беженцев, отсутствие медикаментов, оборудования и антисанитария.

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