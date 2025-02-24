Вакцинацию детей против полиомиелита возобновили в секторе Газа

В секторе Газа возобновилась вакцинация детей против полиомиелита. Кампания охватит больше 590 тысяч детей младше 10 лет, передает «24KZ».

Координировать её будут сотрудники ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ. Вакцинировать решили после того, как полиовирус был обнаружен в пробах сточных вод в анклаве.

По данным экспертов, почти 90% территории сектора Газа заражены вирусом. Ситуацию усугубляют переполненность в лагерях беженцев, отсутствие медикаментов, оборудования и антисанитария.