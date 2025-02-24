Заболеваемость лихорадкой денге растёт на Филиппинах

На Филиппинах растёт заболеваемость лихорадкой денге. По данным департамента здравоохранения Филиппин, с начала этого года там было зарегистрировано более 43 тысяч случаев заражения. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2023, передает «24KZ».

Вирусная инфекция стремительно распространилась из-за глобального повышения температуры, в результате чего комары стали размножаться в несколько раз быстрее. Они являются основными переносчиками болезни. Чтобы справиться с их огромной популяцией, власти решили платить жителям за убитых комаров по одному песо. Это примерно 9 тенге за 5 особей.