Состояние Папы Римского остаётся критическим – СМИ

Состояние Папы Римского остаётся критическим. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press. В настоящее время 88-летний понтифик находится в сознании и продолжает молиться. Он перенес процедуру переливания крови из-за низкого уровня тромбоцитов и получает высокопотоковую кислородную терапию, передает «24KZ».

В клинику Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, осложненную начальной стадией почечной недостаточности.