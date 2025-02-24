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Состояние Папы Римского остаётся критическим – СМИ

  • 24.02.2025, 19:12
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Состояние Папы Римского остаётся критическим. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press. В настоящее время 88-летний понтифик находится в сознании и продолжает молиться. Он перенес процедуру переливания крови из-за низкого уровня тромбоцитов и получает высокопотоковую кислородную терапию, передает «24KZ».

В клинику Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, осложненную начальной стадией почечной недостаточности.

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