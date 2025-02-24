Реджеп Тайип Эрдоган и Сергей Лавров встретились в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча состоялась в Анкаре и проходила в закрытом для прессы режиме. Подробности пока не известны, передает «24KZ».

Отметим, Лавров прибыл в Турцию с официальным визитом накануне. Он провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, российско-американские переговоры, конфликт в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Анкара заявила о готовности организовать мирные переговоры по украинскому вопросу.