Сегодня, 25 февраля, в Риме возобновится работа Конференции ООН по биоразнообразию COP16. Сессии будут проходить в течение трёх дней, передаёт «24KZ».

Делегациям почти из двухсот стран предстоит решить, как остановить ухудшение состояния экосистем и какие действия предпринять для достижения этих целей. Основное внимание делегаты сосредоточат на финансировании Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.

Это соглашение включает в себя 23 цели, направленные на остановку вымирания фауны и флоры к 2030 году. Среди них обязательства по восстановлению 30% деградированных экосистем и сокращению использования пестицидов на 50%. Кроме того, стороны обсудят инновационные технологии в агропродовольственном секторе.

Напомним, в ноябре 2024 года в колумбийском городе Кали состоялась первая часть COP16. По итогам встречи было заключено три новых соглашения, однако достичь консенсуса по увеличению глобальных инвестиций в защиту природы до 200 миллиардов долларов в год участникам саммита так и не удалось.