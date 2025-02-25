IQAir: в городах Юго-Восточной Азии самый грязный воздух в мире

В городах Юго-Восточной Азии с начала этого года зарегистрировали самое низкое качество воздуха. Такие данные приводит швейцарская мониторинговая организация «IQAir», передаёт «24KZ».

Лидером антирейтинга стала столица Вьетнама — Ханой. Концентрация мелких твёрдых частиц в воздухе там в 11 раз превысила нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Местные власти призвали жителей не проводить много времени на улице, носить защитные маски и очки. Жители жалуются на плохое самочувствие, раздражение глаз и горла.

По данным экспертов, плохое качество воздуха в городе — результат выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива и угля, пыли и выхлопных газов от автомобилей.

Тран Куй Тинь, житель г. Ханоя:

- Бывают дни, когда воздух очень грязный, и невозможно дышать. Небо покрыто пеленой пыли и тумана. По работе я часто уезжаю из города, но когда мне приходится здесь жить продолжительное время — я страдаю физически. Это несмотря на то, что в этом районе есть озеро, много зелёных деревьев, и он не такой оживлённый.

ИНДИЯ ВОШЛА В ТОП-5 СТРАН С САМЫМ ГРЯЗНЫМ ВОЗДУХОМ

В топ-5 стран мира с самым грязным воздухом также вошла Индия. Частые смоги не только вредят здоровью жителей, но и наносят значительный экономический урон. Так, в 2019 году бюджет Индии потерял из-за загрязнения воздуха почти 37 миллиардов долларов США.

Ежегодно из-за смогов приостанавливают деятельность более трёх с половиной миллионов малых и средних предприятий в таких штатах, как Пенджаб, Харьяна, и столице Нью-Дели. Это также на 25 % снижает эффективность работы солнечных панелей.

По данным экспертов, это может привести к миллиардным убыткам в будущем.