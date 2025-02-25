Сильные холода осложняют жизнь сотен тысяч палестинцев на севере сектора Газа

Холодная погода, проливные дожди и сильный ветер осложняют жизнь сотен тысяч жителей сектора Газа, передаёт «24KZ».

В городе Джебалия, расположенном в северной части анклава, люди, лишившиеся домов в результате израильских атак, пытаются выжить в самодельных палатках, многие из которых уже пришли в негодность. У большинства из них нет тёплых одеял и одежды. Температура воздуха ночью в регионе опускается до трёх градусов.

Напомним, с конца января текущего года на север сектора Газа вернулись более полумиллиона палестинцев. Люди смогли приехать туда после того, как израильская армия завершила вывод войск из коридора Нецарим в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС.