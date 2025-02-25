Семь тысяч человек погибли в боях с повстанцами в ДРК с начала года

Семь тысяч человек погибли в результате боевых действий на востоке Демократической Республики Конго с начала года. Об этом сообщила премьер-министр страны, передаёт «24KZ».

Среди погибших — местные жители и военные. Без крова остались около 450 тысяч человек. Разрушены порядка 100 лагерей для перемещённых лиц.

Усугубляет ситуацию распространение в регионе холеры и вируса оспы обезьян. Тысячи людей ежедневно покидают свои дома. В основном они бегут в соседнюю Бурунди. С начала месяца, по данным ООН, туда прибыли более 40 тысяч беженцев.

Отмечу, в Конго за последние два месяца боевики, которые представляют интересы этнического меньшинства тутси, также известного как «Движение 23 марта», усилили атаки на границе с Руандой. Группировку неоднократно обвиняли в поддержке со стороны последней, однако обе стороны отрицают этот факт. Власти Конго разорвали дипломатические отношения с Руандой и отозвали оттуда своих дипломатов.