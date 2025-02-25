Шторм на Мадагаскаре унёс жизни 22 человек

На Мадагаскаре уже третью неделю не утихает тропический шторм «Элвис», передаёт «24KZ».

Непогода принесла с собой проливные дожди и сильный ветер. Больше всего пострадала столица — Антананариву. Там в результате стихии погибли по меньшей мере 22 человека, ещё 20 тысяч пострадали.

Разрушены сотни домов, повреждены мосты. Более 7 тысяч жителей эвакуировали, но многие остаются в зоне бедствия, ожидая помощи. Власти временно закрыли школы и перекрыли автомобильные дороги.