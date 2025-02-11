Подросток с ножом напал на ребенка в лифте в Астане

Жуткий инцидент произошёл в одном из жилых комплексов Астаны в лифте. Несовершеннолетний подросток применил силу против ребёнка и нанёс ему несколько ударов ножом. Затем нападавший скрылся с места преступления, передаёт «24KZ».

Согласно официальной информации городского Департамента полиции, пострадавший ребёнок был госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший был задержан представителями правоохранительных органов.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Начато расследование.