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Подросток с ножом напал на ребенка в лифте в Астане

  • 11.02.2025, 21:15
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Жуткий инцидент произошёл в одном из жилых комплексов Астаны в лифте. Несовершеннолетний подросток применил силу против ребёнка и нанёс ему несколько ударов ножом. Затем нападавший скрылся с места преступления, передаёт «24KZ».

Согласно официальной информации городского Департамента полиции, пострадавший ребёнок был госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший был задержан представителями правоохранительных органов. 

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Начато расследование.

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