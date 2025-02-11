5-летнего ребенка ранили ножом в лифте Астаны: угрозы для жизни нет

Подросток набросился с ножом на 5-летнего ребёнка в лифте одного из жилых комплексов Астаны, передаёт «24KZ».

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции сообщили, что подозреваемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

В Управлении здравоохранения столицы отметили, что в результате инцидента ребёнок получил множественные резаные раны мягких тканей лица. Мальчику уже провели операции, его состояние медики оценивают как тяжёлое, но заявляют, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

5-летнего ребенка ранили ножом в лифте Астаны: возбуждено уголовное дело

Подросток с ножом напал на ребенка в лифте в Астане