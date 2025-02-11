5-летнего ребенка ранили ножом в лифте Астаны: возбуждено уголовное дело

По факту нападения на ребёнка в Астане возбуждено уголовное дело, передаёт «24KZ».

В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере. Он вместе с законным представителем незамедлительно доставлены в полицию. Будут приняты меры по изолированию нападавшего сразу после проведения необходимых следственных действий.

Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечён к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Пострадавший ребёнок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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