Факты истязаний престарелых лиц выявлены в Павлодарской области

Прокуратурой города Аксу в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета, передаёт «24KZ» со ссылкой на сайт прокуратуры Павлодарской области.

Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата.

Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми.

По данному факту прокуратурой г. Аксу начато досудебное расследование по части 2 статье 110 УК РК.

В настоящее время все виновные лица установлены. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.