«Школа заминирована!»: анонимные звонки о бомбах поступили в школы Павлодара

Первый звонок о заложенной в учебном заведении бомбе поступил в 10:45. Сообщение было от директора школы №39: в школу позвонил неизвестный человек, который сообщил, что здание полностью заминировано, и дал 20 минут на эвакуацию детей, передаёт «24KZ».

Согласно алгоритму, об этом сразу было сообщено в 102. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали эвакуацию учащихся.

После этого поступили звонки в школу-лицей им. А. Шамкенова, а также в школы №6, 29, 17, 18. Все они получили указания эвакуировать детей и, с учётом погодных условий, не держать их на улице, а перевести обучение на дистанционный формат. Все учебные заведения действовали по утверждённому алгоритму — при поступлении звонков незамедлительно сообщили по номеру 102.

Вопрос находится на контроле управления образования Павлодарской области.