Семь школ одновременно «заминировали» в Павлодаре

В Павлодаре одновременно «заминировали» семь школ, передаёт «24KZ». Всех детей эвакуировали, на месте ещё работают правоохранительные органы.

По данным Департамента полиции города, ведётся поиск телефонного «террориста».

Первый звонок о заложенной бомбе поступил почти в 11 утра. Неизвестный сообщил, что 39-я школа полностью заминирована, и он даёт 20 минут, чтобы вывести детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жанат Асаинова, и. о. руководителя отдела образования г. Павлодара:

- Из семи школ одна — школа №29 — приступила к занятиям во вторую смену. Дети пришли в школу, у них занятия идут в штатном режиме. Остальные школы, в связи с тем, что работы сапёров ещё не завершены и здания не проверены, переведены на дистанционное обучение.