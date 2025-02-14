Взрыв в районе старого вокзала прогремел в Астане

Взрыв прогремел ночью в районе старого вокзала в Астане. В КТЖ сообщили, что хлопок произошел в грузовом контейнере на сортировочном пути станции. По предварительным данным, в нем находились трансформаторы и генераторы, передает «24KZ».

Контейнер принадлежал частной компании. В результате происшествия один человек получил порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Транспортная полиция ведет расследование.