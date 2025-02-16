Неизвестный открыл шлюз: подтопление ликвидировали в селе Кольащы

Спасатели Алматинской области ликвидировали подтопление в селе Кольащы, сообщает «24KZ».

Как выяснилось, гражданин, личность которого ещё не установили, открыл шлюз, направляющий воду из реки Каскеленка в поливной канал для хозяйственных нужд. В результате произошёл перелив воды. Подтопило 4 дворовые территории. Для ликвидации последствий прибыли представители ДЧС и акимата. Задействовали 3 единицы спецтехники. Также полицейские проводят поиски неизвестного лица, открывшего шлюз. Для этого используют и беспилотный летательный аппарат.