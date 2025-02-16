Потолок обрушился в торговом доме в Экибастузе
Потолок обрушился в торговом доме Экибастуза, сообщает «24KZ». Как выяснилось, рухнула гипсокартонная конструкция третьего этажа. Инцидент произошел сегодня вечером.
По данным ДЧС Павлодарской области, жертв и пострадавших нет. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.
Асхат Амангельдиев, зам. начальника пожарной части №6 ДЧС Павлодарской области:
- По прибытии было установлено, что на третьем этаже произошло обрушение подвесного потолка предварительной площадью 150 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
Позже стало известно, что 5 человек обратились за медицинской помощью в городскую больницу. В госпитализации пострадавшие не нуждались, все они отправлены на амбулаторное лечение.