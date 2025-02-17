Крупный пожар на строительном рынке потушили в Алматы

Огонь уничтожил товар на складе строительного рынка «Сауран» в Алматы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, передает «24KZ».

Несмотря на то, что вызову присвоили повышенный ранг, пожарные справились за два часа. Работу осложняло то, что помещение было плотно заставлено товарами, а также сильное тепловое излучение и близость высоковольтной линии электропередачи. С пламенем боролись 77 спасателей. Они задействовали 19 единиц техники.

В ДЧС отметили, что работу проводили в условиях повышенной сложности.