Крупный пожар на строительном рынке потушили в Алматы
Огонь уничтожил товар на складе строительного рынка «Сауран» в Алматы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров, передает «24KZ».
Несмотря на то, что вызову присвоили повышенный ранг, пожарные справились за два часа. Работу осложняло то, что помещение было плотно заставлено товарами, а также сильное тепловое излучение и близость высоковольтной линии электропередачи. С пламенем боролись 77 спасателей. Они задействовали 19 единиц техники.
В ДЧС отметили, что работу проводили в условиях повышенной сложности.