Шахта обрушилась в области Ұлытау

В области Ұлытау обрушилась шахта рудника «Жомарт», за завалом оказались семь рабочих, передаёт «24KZ» со ссылкой на «Казахмыс».

Группа компаний «Казахмыс» сообщает о чрезвычайной ситуации на руднике «Жомарт».

17 февраля в Жанааркинском районе области Ұлытау на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. За завалом остались семь работников. В результате обрыва кабелей на данный момент связи с ними нет.

На месте происшествия ведутся аварийно-спасательные работы. В них задействованы 21 сотрудник ДЧС и 7 единиц техники, а также два отделения АСС «Серіктес».

О ходе спасательной операции будет сообщено дополнительно.