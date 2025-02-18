Преступная группа задержана в Армении

Деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел следственного комитета Армении, передает «24KZ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничеством в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании.

Жандос Сүйінбай, начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД:

- При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, пять автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой.

При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана. На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.