По факту ЧП на руднике «Жомарт» возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ в области Улытау, передает «24KZ». Его квалифицировали по части 3-й 277-й статьи Уголовного кодекса.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы Департамента полиции региона.

Ербол Кайырбеков, и.о. начальника Департамента полиции области Улытау:

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 277 ч. 3 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». На месте работает оперативная следственная группа ДП Улытау. Проводится комплекс следственных действий.

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