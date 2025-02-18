В КНБ рассказали о задержаниях в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области

17 февраля 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана.

В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного Кодекса РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.