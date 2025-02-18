Хакер, похитивший 350 млн тенге у детской больницы, задержан в Жамбылской области

В мае 2024 года на Жамбылскую областную детскую больницу совершена хакерская атака, в результате которой с ее счетов похитили 350 млн тенге, сообщает «24KZ» со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан ранее судимый 33-летний мужчина. Начато досудебное расследование. Похищенные денежные средства возвращены на счета больницы.

Для дальнейшего расследования материалы уголовного дела переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.