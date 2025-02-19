Крупный пожар ликвидировали сотрудники ДЧС Алматы

Службы ЧС Алматы ликвидировали крупный пожар, который возник рано утром на одном из товарных складов частной компании Ауэзовского района города, передаёт «24KZ».

Звонок на пульт оперативного дежурного поступил в 08:26. Первые подразделения прибыли на место через несколько минут. Общая площадь возгорания составляла около трёх тысяч квадратных метров.

Как сообщил первый заместитель начальника ДЧС Алматы Багдат Чайзада, во время тушения пожара возникла опасная ситуация, когда обвалилась южная стена склада. Благодаря грамотным действиям личного состава, жертв и пострадавших удалось избежать. В общей сложности пожар тушили около 100 сотрудников ДЧС при поддержке 26 единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

Багдат Чайзада, первый заместитель начальника ДЧС г. Алматы:

- В складском помещении находились автомобильные запчасти, аккумуляторы, а также медицинские изделия — это респираторные и медицинские маски. Склад был полностью забит товаром. Было интенсивное горение, угроза распространения огня на трёхэтажное административное здание. Все силы и средства были введены на защиту административного здания, а также для того, чтобы не дать огню распространиться дальше.