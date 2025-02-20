Больше 1,2 млрд тенге изъяли у организаторов финпирамиды Asar Baspana

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под видом потребительского кооператива, передает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно.

В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в т.ч. премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.