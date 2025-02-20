Пятеро рабочих пострадали при взрыве в канализационном коллекторе в Петропавловске

В Петропавловске в канализационном коллекторе произошёл взрыв газовоздушной смеси. Пострадали пятеро рабочих, передаёт «24KZ».

По предварительным данным, аварийная бригада занималась демонтажем старой трубы, используя газосварочный аппарат. Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Начато досудебное расследование.

Пострадавших доставили в многопрофильную городскую больницу. Рабочие получили сильные ожоги, – сообщил заведующий хирургическим отделением Кайрат Мажитов.

Кайрат Мажитов, заведующий хирургическим отделением многопрофильной больницы г. Петропавловска:

- Четверо из них госпитализированы с диагнозом: термический ожог кожи лица первой и второй степени, общей площадью три процента. На сегодняшний день состояние стабильное, средней степени тяжести. Один пациент с диагнозом «термический ожог ушных раковин» отправлен домой.