Автобус врезался в столб в Астане

В Астане при столкновении автобуса №70 со столбом пострадали 15 человек, включая водителя, передаёт «24KZ».

Как рассказали в полиции, в результате ДТП водитель и несколько пассажиров получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Спасатели освободили водителя с помощью гидравлических инструментов. Все пострадавшие доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1. Детей и беременных среди них нет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии выясняются», – отметили в ведомстве.

Департамент полиции призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения во избежание аварийных ситуаций.