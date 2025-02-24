Порядка 400 человек эвакуировали из снежных заносов в Казахстане

За прошедшие двое суток 22-23 февраля 2025 года в связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью, спасателями МЧС спасено и эвакуировано 380 человек, из них 49 детей, а также более 50 автомашин были вызволены из снежных заносов, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Осуществлено 153 выезда на проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ.

Проводилось информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки SMS-сообщений, интернет-ресурсов МЧС, территориальных подразделений и социальных сетей.

Особо стоит отметить успешные спасательные операции:

В Костанайской области спасены 170 человек. 22 февраля днем оказана помощь иностранным гражданам. На трассе республиканского значения «Екатеринбург – Алматы – граница РФ», вблизи поселка Кайрак Карабалыкского района, спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, следовавшего из Республики Таджикистан в Россию. В автобусе находилось 70 пассажиров, в том числе четыре ребенка. Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами. С помощью тепловой пушки отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение.

На пульт 112 также поступило сообщение об остановке автобуса в закрытом участке автодороги в нескольких километрах от Айтекебийского района Актюбинской области. Незамедлительно выехавшие спасатели обнаружили в автобусе 39 путников. Спасатели произвели эвакуацию и доставили всех в с.Қарабұтақ.

Также военнослужащие МЧС пришли на помощь иностранцам. В Хромтауском районе Актюбинской области на автодороге «Самара-Шымкент», при патрулировании автодороги силами воинской части 20982 МЧС отбуксирован в кемпинг «Шерхан» г.Хромтау легковой автомобиль, в салоне которого находились четыре гражданина Республики Таджикистан. Как оказалось из-за поломки автомобиля они не могли продолжить движение. Иностранные граждане выразили свою благодарность.

Кроме того, вездеход МЧС помог транспортировать пострадавшего. На пульт 112 поступило сообщение о том, что в г.Алга Актюбинской области мужчине 1958 г.р. необходимо провести операцию, требуется его транспортировка в медицинское учреждение. Так как на закрытом участке автодороги проезд был затруднен, было принято решение выехать совместно с медиками на вездеходе Трэкол. Преодолев сложный участок дороги на автомобиле высокой проходимости, спасатели экстренно доставили мужчину в г.Актобе и передали бригаде СМП для дальнейшей госпитализации в областную больницу.

Кроме того, спасательные операции по спасению жителей и вызволению техники из снежных заносов проводились в Атырауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и области Жетісу.



Сотрудники МЧС активно патрулируют сложные участки дорог на технике высокой проходимости, проверяя наличие застрявших автомобилей и оказывая необходимую помощь. Спасатели продолжают работать в круглосуточном режиме, оказывая помощь населению и обеспечивая безопасность на автодорогах.

