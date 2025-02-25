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Больше ₸78 млн выманил у казахстанцев мошенник в ЗКО

  • 25.02.2025, 07:45
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Мошенник в Западно-Казахстанской области выманил у жителей региона больше 78 миллионов тенге, передаёт «24KZ».

Он пообещал провести выгодные сделки и обналичить кредиты на покупку техники и автомобилей. Например, завладел четырьмя миллионами тенге жителя Уральска. По такой же схеме обманул ещё одного горожанина на 4,5 миллиона тенге.

Сейчас проводится досудебное расследование по 14 эпизодам мошенничества. 25-летний житель региона задержан. Подозреваемый признал свою вину. Большую часть денег он потратил на ставки.

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