500 выпускников из южных регионов примут колледжи Костанайской области

Выпускники школ из южных густонаселённых регионов страны смогут получить бесплатное профессиональное образование в колледжах Костанайской области, передает «24KZ». По программе «Серпін» учебные заведения готовы принять в этом году больше 500 человек из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также Жетысу.

Специалистов будут готовить по техническому, сельскохозяйственному и педагогическому направлениям. Это целевой заказ 40 предприятий региона, которым остро требуются представители рабочих профессий.

Анна Лазарева пресс-секретарь управления образования Костанайской области:

– Приём ведётся по наиболее востребованным нашими предприятиями специальностям. Именно такая целевая подготовка гарантирует, во-первых, точное поступление. Во-вторых, практику на том же предприятии, где потом студент будет работать, обязательное трудоустройство. Сейчас ведётся агитация. Она будет проходить в течение нескольких месяцев.